Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал победу над "Ахматом" (2:0).
"Победили за счет морально-волевых качеств. У нас многие ребята выбыли из строя из-за травм. Пришлось даже перестраивать схему. Начали по 4-4-2, потом перестроились на одного опорника. Я могу сыграть и на фланге, и ближе к атаке, но в опорной зоне чувствую себя лучше всего. Не сказал бы, что игра получилось легкой. Во втором тайме мяч у нас не держался. Больше оборонялись и бегали. Без мяча играть тяжело.
Мы идем от игры к игре и будем смотреть на таблицу в конце сезона. Эта победа придаст положительных эмоций перед матчем с "Ювентусом". Уже завтра начнем подготовку", — цитирует Коломейцева ФК "Локомотив".
Коломейцев: на таблицу посмотрим в конце сезона
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