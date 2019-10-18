Помощник Тедеско: в 7:30 мы приезжаем в клуб, в 20:00 возвращаемся в отель и работаем там до ночи

Помощник нового главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, Андреас Хинкель, назвал привилегией работу в московском клубе рассказал о своем распорядке дня."Спартак" — это не просто клуб, а самый популярный клуб в стране с большой историей и невероятным количеством страстных фанатов.Как игрок, я был очень открытым человеком, которому нравилось получать новые впечатления. Мне посчастливилось играть за такие фантастические клубы, как "Севилья" и "Селтик". Теперь у меня есть возможность познакомиться с Россией и трудиться в таком большом клубе, как "Спартак". Это привилегия.К жизни в Москве еще нужно привыкнуть. Нам нужно сделать очень многое. В настоящее время в 7:30 мы едем в клуб, остаемся там до 20:00, возвращаемся в отель и работаем до ночи", — цитирует Хинкеля Sport1.de.