Бывший капитан "Спартака" Егор Титов дал интервью, в котором выразил мнение, что нападающий сборной России Артем Дзюба поступил правильно, перейдя в 2015 году из московской команды в петербургский "Зенит".
"Прогресс Дзюбы в последние годы? Артем сделал правильный шаг — перешел в "Зенит". Была истерия, но он справился.
Сейчас его время, Дзюба приносит пользу и наслаждается этим, прямо чувствуется. У каждой эпохи свои герои — сегодня это Артем", — цитирует Титова "Матч ТВ".
Титов: Дзюба сделал правильный шаг, перейдя из "Спартака" в "Зенит"
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