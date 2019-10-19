"Джокер" начинает и..? Онлайн дебюта Тедеско в "Спартаке"

Матч середняков сезона привлекает чуть ли не большее внимание, чем встреча лидеров в Петербурге. Составы, аналитика, видео, статистика, слова - следим за началом новой жизни красно-белых.

Фото: ФК "Спартак"