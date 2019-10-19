"Джокер" начинает и..? Онлайн дебюта Тедеско в "Спартаке"

Чемпионат России
13 тур
"Спартак" - "Рубин" - 0:0
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13 тур
"Спартак" - "Рубин" - 0:0
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"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон - Умяров, Крал - Бакаев, Тиль, Мельгарехо, Шюррле.
"Рубин": Дюпин - Данченко, Плиев, Уремович, Денисов - Иг.Коновалов, Могилевец, Подберёзкин - Давиташвили, Зуев, Кьяртанссон.
16.44. Тедеско принялся удивлять сразу же: вместо напрашивавшихся 4-2-3-1 "Спартак" играет что-то типа 4-3-1-2, причём Бакаев - правый центральный хавбек, а Шюррле и Мельгарехо походят на нападающих, которые иногда опускаются ниже "плавающего" Тиля. "Рубин" пользуется этой неразберихой и берёт мяч под контроль.
16.38. Не может играть Ташаев, так проблемы спартаковцам доставляет другой экс-игрок красно-белых Зуев: его удар сегодняшний капитан хозяев Жиго перевёл в штангу!
16.33. Стартовый свисток Сергея Лапочкина - игра стартовала!
16.27. Корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин передаёт фото баннера фанатов "Спартака", посвящённый погибшим в катастрофе на игре с "Харлемом" в 1982 году... Минута молчания в память о жертвах трагедии...
16.25. Эдуардо Докампо отметил трудность подготовки к сопернику, у которого сменился тренер: "Мы смотрели, как играл "Шальке", но они играли в 5 защитников, а "Спартак", судя по составу, будет играть в 4".
16.23. На флэш-интервью Тедеско объяснил выбор капитана в отсутствие Джикии и не стал обещать какие-то тактические ноу-хау: "Жиго произвёл на нас впечатление, мы с ним поговорили, он один из лидеров. Уверен, команда за ним пойдёт.
Тактика, безусловно, важна, но на этой неделе у нас не было много времени, чтобы тренировать её. Всего 5 тренировок, всего 3 - в полном составе со сборниками. Сегодня на первое место выйдет самоотдача ребят и интенсивность", - сказал Доменико в эфире "Матч Премьер".
16.20. Волна критики назначения Тедеско от спартаковских ветеранов разозлила болельщиков и произвела обратный эффект: поддерживать нового тренера им хочется ещё больше.
16.17. В отличие от "Рубина", у "Спартака" неудачная серия ещё продолжается: 6 поражений в последних 7 матчах (исключение - лишь битва основы в Набережных Челнах).
16.15. Тедеско уже взялся править: по рассказу Тимура Журавеля, тренер перенёс домашнюю скамейку, чтобы быть ближе к фанатам и чтобы резервный арбитр не мешал тренерской работе.
15.45. Все считают "Рубин" отличным соперником для дебюта Тедеско: только в предыдущем туре команда Докампо/Шаронова смогла прервать чёрную серию (5 поражений в 6 матчах с разницей мячей 2:15). Состав, добывший долгожданную победу, казанцы решили не менять, но выставить Зуева вместо арендованного у "Спартака" Ташаева пришлось по юридическим причинам.
15.39. Возможно, дело и не в запрете тренера на раскрытие карт (как в "Зените" у Сергея Семака), а в трудности задачи угадать замысел нового тренера? На каком фланге будет играть Бакаев, сыграет ли вернувшийся после проблем непонятного свойства Шюррле чистого форварда? Зато спартаковских болельщиков порадует наличие в старте Умярова, хотя тот недавно вернулся из молодёжки и работал под руководством нового тренера мало.
15.35. Совпадение или нет, но с приходом нового тренера пресс-служба не сделала привычной картинки с расстановкой для представления состава.
15.25. На первой пресс-конференции Доменико Тедеско охарактеризовал себя словом "жонглёр", но "Спорт-Экспресс", видимо, вспомнив про тёзку тренера из мира российского шоу-бизнеса и про популярнейший фильм кинопроката прямо сейчас, представил тренера "Спартака" в образе клоуна-психопата-убийцы.
В итоге вчерашний день в футбольном медиапространстве был посвящён обсуждению обложки газеты, которая заявила о другом понимании образа Джокера: "Это один из самых популярных и знаменитых героев современной культуры, культовый и обожаемый многими поклонниками кино и комиксов".
Тедеско отреагировал грамотно, как и во всех ответах на вопросы, словно был заранее проинструктирован: "Джокер - это самая важная карта в колоде. Я расцениваю это как комплимент".