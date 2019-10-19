Пресс-служба ЦСКА огласила заявку команды на выездной матч 13-го тура РПЛ против "Уфы".
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.
Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
Матч "Уфа" — ЦСКА состоится 20 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.
ПФК ЦСКА
Пресс-служба ЦСКА огласила заявку команды на завтрашний матч против "Уфы"
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