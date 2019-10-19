Защитник "Урала" Вараздат Ароян прокомментировал победу над "Тамбовом" (1:2).
"Я очень рад, что в такой день я стал автором победного гола, я посвящаю свой гол Еревану, которому сегодня исполняется 2801 год. Я счастлив, что сумел помочь своему клубу одержать победу и подняться вверх по турнирной таблице. Мы будем бороться за более высокие места в чемпионате.
Сегодня был сложный матч, "Тамбов" находится внизу турнирной таблицы, но команда очень хорошо играет в футбол, это стечение обстоятельств, что "Тамбов" находиться в самом низу чемпионата. Они обыграли здесь «Ростов», который в этом году играет блистательно, поэтому против "Тамбова" всегда сложно", - цитирует Арояна Sport24.ru.
Ароян: посвящаю свой гол Еревану, которому сегодня исполняется 2801 год
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