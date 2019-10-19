Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Ростова" на матч 13-го тура РПЛ.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов
Отметим что "Зенит" и "Ростов" находятся в лидирующем пилотоне команд, разделяя места со 2 по 4-е в РПЛ сезона 2019/20. При этом по потерянным очкам имеют равные с лидирующим "Локомотивом" показатели.
"Зенит" - "Ростов": команды назвали свои стартовые составы
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»