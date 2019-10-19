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Дзюба против Шомуродова, Карпин против Семака. Онлайн главной битвы 13-го тура РПЛ

"Зенит" и "Ростов" выяснят, кто сильнее прямо сейчас. Победитель составит компанию лидирующему "Локомотиву".
Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"
Дзюба против Шомуродова, Карпин против Семака. Онлайн главной битвы 13-го тура РПЛ
Чемпионат России

13 тур

"Зенит" - "Ростов" - начало матча в 19:00




"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба

"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Норманн, Попов, Байрамян, Еременко, Ионов, Шомуродов

18:30. У букмекеров явным фаворитом сегодняшней игры является питерский клуб. А коэффициент на "Ростов" - в районе 6. Удивляться здесь, пожалуй, нечему, ведь "ростовчане" почти 6 лет не могут обыграть "Зенит" на выезде. Последний раз победа была добыта еще в те времена, когда Дзюба играл за команду с берегов Дона.

18:23. Многие эксперты считают, что сегодня в Санкт-Петербурге голы будут в достаточно большом количестве. "Зенит" действительно стабильно неплохо играет в атаке, а "Ростов" в этом сезоне не забивал только однажды и пропускал в каждом выездном матче. Но давайте вспомним, что в пяти последних встречах "Зенита" и "Ростова" в рамках Премьер-Лиги было 3 нулевых ничьи и было забито все лишь 3 мяча.

18:18. Сергей Семак оставил в рамке Михаила Кержакова, но среди полевых игроков сделал 3 замены. В основу вернулись отбывшие дисквалификации Ракицкий и Барриос. А Шатов формально заменил в составе Жиркова.


18:15. У "Ростова" ровно одно изменение по сравнению с победной встречей против ЦСКА - Глебов уступил место Еременко, который вылечился от простуды.


18:12. Стартовые составы команды по традиции оглашены за час до начала.

18:10. После победы в Грозном "Локомотив" стал единоличным лидером Премьер-Лиги. Есть только один шанс, что он останется им как минимум до завтра - ничья в Питере. Но согласятся ли "Зенит" и "Ростов" на мирный исход? Будем наблюдать вместе с вами. Добрый вечер!


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Теги: Зенит Ростов Карпин Дзюба
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