Дзюба против Шомуродова, Карпин против Семака. Онлайн главной битвы 13-го тура РПЛ

"Зенит" и "Ростов" выяснят, кто сильнее прямо сейчас. Победитель составит компанию лидирующему "Локомотиву".

Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"