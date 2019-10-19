"Тамбов" подтвердил отставку Григоряна

"Тамбов" и главный тренер команды Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет разорван, сообщает официальный сайт клуба.
"Специалист возглавил "Тамбов" в апреле текущего года и привел команду к победе в Футбольной национальной лиге. Под его руководством клуб впервые дебютировала в РПЛ и одержал дебютную знаковую победу над "Спартаком", — говорится в сообщении.
Имя нового главного тренера "Тамбова" будет сообщено в ближайшее время.
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