В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Рубином" - 0:0. Эта встреча стала для Доменико Тедеско первой на посту главного тренера красно-белых.
Чемпионат России
13 тур
"Спартак": Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Мельгарехо, Умяров (Ларссон, 84), Шюррле (Мирзов, 64), Тиль (Понсе, 56), Крал.
"Рубин": Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Уремович, Могилевец, Подберезкин (Кипиани, 75), Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Кьяртанссон.
Предупреждения: Шюррле, 48, Денисов, 54, Могилевец, 61, Плиев, 90+1
"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче Тедеско
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