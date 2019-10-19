Шюррле и Тиль это провал. Оценки матча «Спартак» - «Рубин»

? Стартовый состав красно-белых!#Спартак #силавединстве #СпартакРубин pic.twitter.com/mB2NqM49rL— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 19, 2019
Александр Максименко – 4
У вратаря было достаточно работы разной степени сложности. Со всеми ударами Александр справился уверенно, если не сказать солидно (помощь Мельгарехо потребовалась только на последних минута). Как верно замечают, Максименко единственный в «Спартаке», кому на пользу пошло руководство Олега Кононова.
Лукас Айртон – 2.5, Самюэль Жиго – 4, Илья Кутепов – 3, Николай Рассказов – 2.
Айртон иногда оформлял неплохие забеги, но почти каждый раз передерживал: не мог подобрать идеальный момент для передачи и портил выпады красно-белых. Жиго был роскошен, не считая старта игры (мяч от него попал в штангу, а ещё защитник пару раз проиграл борьбу Кьяртанссону). У Кутепова были сложности при отборе, но на опережение он играл грамотно и особых претензий к нему нет.
Рассказов был в своём стиле. Атаки через его край проходили регулярно, впереди Николай особой остроты не добавлял.
Алекс Крал – 3, Наиль Умяров – 3.5
Вроде бы Крал развернул самую опасную контратаку «Спартака» в первом тайме, но ошибался в ситуациях гораздо более простых (всё равно набил очень симпатичную статистику в плане точности передач – 42 при 93% успешности). Сложно выразить однозначное мнение по поводу игры чеха, тем более что после перерыва встрепенулся Умяров. Он не только поддерживал атаки, но и дважды пробовал бить во втором тайме. К сожалению для «спартаковцев», совсем не удачно.
Лоренсо Мельгарехо – 3.5, Гус Тиль – 1.5, Зелимхан Бакаев – 3, Резиуан Мирзов – 3.5
Тиль провёл настолько провальную игру, что даже удивительно (всё-таки он успел приучить нас немного к другому). Да, он действовал не на родной позиции, но при его переходе упоминали, что он может играть оттянутого форварда: а против «Рубина» Гус с этим не справился.
Мельгарехо был не очень заметен в начале, но взял на себя несколько прорывов, был активен впереди и вынес мяч из штрафной на последних минутах (4 ключевые передачи – больше нет ни у кого в команде). Бакаев наоборот – сбавил после перерыва, но неудивительно, учитывая его перемещения.
Мирзов отлично вошёл и породил самый классный отрезок в исполнении хозяев на протяжении всей встречи.
Андреа Шюррле – 1, Эзекьель Понсе – 2.5, Джордан - без оценки
Андреа плохо поддерживал контратаки, иногда не мог просто принять передачу, а в более тонких моментах терялся вообще. У немца было несколько моментов, но соотечественник нового главного тренера успешно их все запорол. Причём даже надёжнее, чем мог бы. Понсе отметился одним не самым впечатляющим ударом.
Наш состав на матч #СпартакРубин pic.twitter.com/tdNu90eF2n— «Рубин» Казань (@fcrk) October 19, 2019
Юрий Дюпин – 4
Провёл, как и Максименко, очень качественную игру. Не сказать, что тащил мёртвое, но в рабочих моментах был хорош, здорово подчищал и действовал на выходах.
Виталий Денисов – 2.5, Филипп Уремович – 4, Егор Сорокин – 3.5, Константин Плиев – 3, Олег Данченко – без оценки
Денисов не очень помогал впереди, а ещё привёз опаснейший выпад соперника (на всякий случай ещё и карточку заработал), левый защитник Плиев совсем не справлялся с Мирзовым, да и вообще не всегда был безупречен.
Уремович больше и полезнее боролся, чем Сорокин (а ещё мог забить перед финальным свистком), но Сорокин несколько раз очень вовремя блокировал. Оба центральных защитника выглядели достойно.
Данченко, увы, провёл на поле слишком мало времени, чтобы наиграть хоть на какую-нибудь оценку.
Игорь Коновалов – 3.5, Павел Могилевец – 3, Вячеслав Подбёрезкин – 2.5
Подберёзкин провёл не самый убедительный матч: много боролся, но не всегда удачно, вроде бы показал неплохую точность передач, но реально обостряющих из них было совсем мало. В этом плане интереснее оказался Могилевец, проснувшийся уже во втором тайме. Пусть у него не всё получалось (тот же обрез в пользу Крала), но Павел старался сыграть так, чтобы продвинуться вперёд, а не сохранить у себя мяч. Одна роскошная передача в центр штрафной на Кьяртанссона чего стоит.
Коновалов классно исполнял стандарты. Будь единственный форвард «Рубина» не таким расточительным, гости повели бы ещё в начале встречи.
Александр Зуев – 2.5, Зурико Давиташвили – 3, Микелтадзе – без оценки, Николай Кипиани - без оценки
Зурико много брал на себя, старательно топтался в чужой штрафной, но ничего в итоге в ней так и не сварил. Атаки поддерживал регулярно, иногда даже неплохо, поэтому ругать его особо не за что. Зуев попал в штангу (правда, там был рикошет), но не забил свой главный момент в игре и отрезками растворялся на поле.
Микелтадзе провёл одну отличную атаку, но этого мало, чтобы делать какие-то выводы по его игре.
Видар Кьяртанссон – 2
Худший игрок в составе «Рубина». Он не реализовал сразу несколько по-настоящему голевых моментов: то его опережал Максименко, то не получался удар, то Кьяртанссон не успевал сориентироваться и его накрывали защитники.
Фото: ФК "Спартак"