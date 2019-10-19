Тедеско: знаю ли я легенд "Спартака"? Да, Старостина и Черчесова, но думаю о другом (видео)

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после ничьей с "Рубином" рассказал, что знает легенд московского клуба.

Фото: ФК "Спартак"

– Вы имеете представление, в какую команду пришли? Знаете, кто такие Бесков, Черенков, Родионов, Гаврилов?



– Я знаю, в какую команду пришёл, я горд этим. Знаю, кто такой Старостин, кто такой Черчесов, но я думаю в данный момент совсем о другом, - передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.



– После матча команда собралась в центре. Вы что-то говорили ребятам?



– Это было решение тренерского штаба, чтобы сказать ребятам несколько фраз, потому что в раздевалке не будет такой возможности. Там каждый будет заниматься своими делами. Поблагодарил ребят за работу на неделе. Мы отлично поработали. У команды есть дух и характер – это я им сказал.



