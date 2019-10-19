- Я думаю, что игра была хорошей, интересной. У нас было преимущество во владении мячом, мы не могли забить, было много моментов. Этого не хватило
- В каком состоянии Данченко? Насколько серьезная травма?
- На него наступили. Пока не знаю, что с ним. Надеюсь, не будет долго [восстанавливаться]
- Можете ли быть довольны сегодняшним результатом, учитывая последние неудачи? Как оцените Тедеско?
- Когда мы получаем одно очко здесь, это повод, чтобы быть довольными, но учитывая то, какая была игра, возможно, заслуживали чуть большего. А по Тедеско – не мне оценивать его работу.
- Насколько сложно было готовиться к Спартаку, учитывая то, что у команды новый главный тренер, и вы не знали, как они будут играть? Сложно ли было противостоять его перестроениям?
- У нас не было информации по этому поводу. Всегда нужно готовиться к сопернику. У нас была информация о том, как играл "Шальке" при Тедеско. Для нас было сюрпризом то, что они дали нам инициативу в начале игры. Они смотрели, какие у нас есть ошибки при выходе из обороны, сидели на контратаках, изучали нас.
- Пробег у вашей команды был больше, было много спазмов. Дело в физической готовности или перебегали?
- Игра стала требовательная, в конце игры мы ощущали эту трудность.
- Представители «Краснодара» жаловались на то, что Егор Сорокин практически лишен игрового времени в «Рубине». Вот и сегодня он появился только на замену. Каковы его позиции в команде?
- Он игрок команды. Когда надо будет сыграть, тогда и будет играть. Если есть игрок, который может сыграть лучше, он сыграет. Позиция у него не менялась, пока мы работали здесь. Если я правильно понял вопрос.
Пресс-атташе: Я так понимаю, вопрос о том, почему мало играет Сорокин.
- Потому что есть другие игроки.
- А с Краснодаром это связано?
- Нет. Если вы намекаете на какие-то хитрости, то нет.
Докампо: по игре, возможно, заслуживали чуть большего
Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал ничейный результат матча со "Спартаком" (0:0) в 13-м туре РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Фото: ФК "Рубин"
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