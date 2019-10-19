Докампо: по игре, возможно, заслуживали чуть большего

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал ничейный результат матча со "Спартаком" (0:0) в 13-м туре РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Фото: ФК "Рубин"

- Я думаю, что игра была хорошей, интересной. У нас было преимущество во владении мячом, мы не могли забить, было много моментов. Этого не хватило- На него наступили. Пока не знаю, что с ним. Надеюсь, не будет долго [восстанавливаться]- Когда мы получаем одно очко здесь, это повод, чтобы быть довольными, но учитывая то, какая была игра, возможно, заслуживали чуть большего. А по Тедеско – не мне оценивать его работу.- У нас не было информации по этому поводу. Всегда нужно готовиться к сопернику. У нас была информация о том, как играл "Шальке" при Тедеско. Для нас было сюрпризом то, что они дали нам инициативу в начале игры. Они смотрели, какие у нас есть ошибки при выходе из обороны, сидели на контратаках, изучали нас.- Игра стала требовательная, в конце игры мы ощущали эту трудность.- Он игрок команды. Когда надо будет сыграть, тогда и будет играть. Если есть игрок, который может сыграть лучше, он сыграет. Позиция у него не менялась, пока мы работали здесь. Если я правильно понял вопрос.Пресс-атташе: Я так понимаю, вопрос о том, почему мало играет Сорокин.- Потому что есть другие игроки.- Нет. Если вы намекаете на какие-то хитрости, то нет.