» » Докампо: по игре, возможно, заслуживали чуть большего

Докампо: по игре, возможно, заслуживали чуть большего

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал ничейный результат матча со "Спартаком" (0:0) в 13-м туре РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Фото: ФК "Рубин"
- Я думаю, что игра была хорошей, интересной. У нас было преимущество во владении мячом, мы не могли забить, было много моментов. Этого не хватило

- В каком состоянии Данченко? Насколько серьезная травма?

- На него наступили. Пока не знаю, что с ним. Надеюсь, не будет долго [восстанавливаться]

- Можете ли быть довольны сегодняшним результатом, учитывая последние неудачи? Как оцените Тедеско?

- Когда мы получаем одно очко здесь, это повод, чтобы быть довольными, но учитывая то, какая была игра, возможно, заслуживали чуть большего. А по Тедеско – не мне оценивать его работу.

- Насколько сложно было готовиться к Спартаку, учитывая то, что у команды новый главный тренер, и вы не знали, как они будут играть? Сложно ли было противостоять его перестроениям?

- У нас не было информации по этому поводу. Всегда нужно готовиться к сопернику. У нас была информация о том, как играл "Шальке" при Тедеско. Для нас было сюрпризом то, что они дали нам инициативу в начале игры. Они смотрели, какие у нас есть ошибки при выходе из обороны, сидели на контратаках, изучали нас.

- Пробег у вашей команды был больше, было много спазмов. Дело в физической готовности или перебегали?

- Игра стала требовательная, в конце игры мы ощущали эту трудность.

- Представители «Краснодара» жаловались на то, что Егор Сорокин практически лишен игрового времени в «Рубине». Вот и сегодня он появился только на замену. Каковы его позиции в команде?

- Он игрок команды. Когда надо будет сыграть, тогда и будет играть. Если есть игрок, который может сыграть лучше, он сыграет. Позиция у него не менялась, пока мы работали здесь. Если я правильно понял вопрос.

Пресс-атташе: Я так понимаю, вопрос о том, почему мало играет Сорокин.

- Потому что есть другие игроки.

- А с Краснодаром это связано?

- Нет. Если вы намекаете на какие-то хитрости, то нет.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Докампо Рубин Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Спартак" не смог выиграть в РПЛ в 6 матчах подряд впервые с 2015 года
Сорокин: "Спартаку" где-то повезло. Мы были сильнее, раз забрали инициативу (видео)
Дюпин: при Кононове "Спартак" больше в контроль играл, а сейчас на контратаках (видео)
Червиченко - об игре "Спартака": никаких изменений. Непонятно во что, как и для кого играют 1
Тедеско: второй тайм был полностью за нами, потому что изменили манеру прессинга (видео) 2
Докампо: по игре, возможно, заслуживали чуть большего
Дзюба делает дубль, "Зенит" уверенно раскатывает "Ростов". Онлайн главной битвы 13-го тура РПЛ 2
Тедеско: знаю ли я легенд "Спартака"? Да, Старостина и Черчесова, но думаю о другом (видео) 4
Тедеско: были хорошие моменты, но не смогли забить 2
Шюррле и Тиль это провал. Оценки матча «Спартак» - «Рубин» 1
"Челси" с минимальным счетом обыграл "Ньюкасл" 1
"Спартак" прервал серию поражений, но не забил "Рубину". Как дебютировал Тедеско 38
Гризманн: мы с Месси и Суаресом понемногу узнаём друг друга
"Бавария" не смогла обыграть "Аугсбург"
"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче при Тедеско 37
"Тамбов" подтвердил отставку Григоряна 2
Ибрагимович не исключил, что завершит карьеру через месяц
Дюков: для многих стало неожиданностью, что сборная прошла отбор так легко
"Лацио" вырвал ничью у "Аталанты", уступая 3:0 по ходу матча
"Зенит" - "Ростов": команды назвали свои стартовые составы 9
Ароян: посвящаю свой гол Еревану, которому сегодня исполняется 2801 год
Пресс-служба ЦСКА огласила заявку команды на завтрашний матч против "Уфы" 2
Ибрагимович: предлагал Лукаку 50 фунтов стерлингов за каждую удачную остановку мяча, он отказал
Игрок молодежки "Рубина" попал в реанимацию после игры со "Спартаком" 5
Роналду зарабатывает в инстаграме больше, чем в "Ювентусе"
Ибрагимович: Мбаппе всегда придётся соответствовать завышенным требованиям
"Эвертон" одержал победу над "Вест Хэмом"
Григорян подал в отставку с поста главного тренера "Тамбова" 8
Симонян: у меня не ожидание, а желание, и оно одно - чтобы серия "Спартака" закончилась
"Барселона" разгромила "Эйбар" 1
Все новости