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Червиченко - об игре "Спартака": никаких изменений. Непонятно во что, как и для кого играют

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал ничью красно-белых в матче РПЛ с "Рубином" (0:0). Напомним, встреча с казанской командой была первой игрой, которую "Спартак" проводил под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
Фото: РБ-Спорт
- Заметили какой-то всплеск в игре "Спартака" под руководством Доменико Тедеско?

- Если бы камера быстрее проскакивала бровку, было бы непонятно, что там брюнет вместо блондина. Потому что в принципе отличить одного от другого невозможно. У Тедеско с Кононовым даже одежда одинаковая. И точно так же и команда играет. Никаких изменений. Непонятно во что, как и для кого играют. И как Лапочкин ни старался все спорные моменты свести в пользу "Спартака", не замечая двухметрового офсайда, это не помогло.

"Рубин" мне вообще не понравился. Играл очень плохо. Некоторые игроки вообще выпадают. Сегодня это совсем не тот "Рубин", который выигрывал чемпионат и который если забивал, то уж точно не пропускал. От "Рубина" Бердыева ничего не осталось. В разобранном состоянии находится команда. В принципе же "Рубин" и "Спартак" на сегодняшний день особо ничем не отличаются. Разве что в казанской команде менее именитые игроки. Но, на мой взгляд, у гостей реальных шансов в этом матче было немного больше. И когда мяч в штангу попал, и когда в девятку полетел, и на 92 минуте, когда с линии выбили.

- Какими дальнейшие перспективы "Спартака" видятся?

- Вообще никакими. Я считаю, что все эти эксперименты с тренерами ни к чему хорошему не приведут. Хотелось бы, конечно, услышать объяснение от руководства "Спартака", почему именно этому тренеру отдали бразды правления. Чем он так хорош? Почему среди всех специалистов выбран именно он?

- Видимо, потому что генеральный директор клуба и Тедеско хорошо знакомы.

- Это единственное объяснение. Другого, думаю, никто и не найдет. Мы же ни от кого не услышали, какая у него стратегия, какая концепция игры, какие футболисты нужны, устраивают или нет его нынешние игроки команды. Это какая-то тайна, покрытая мраком. Думаю, что с момента его назначения и до его ухода это и останется тайной. Боюсь, что срок его работы в "Спартаке" будет не такой большой.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Червиченко Спартак Рубин Тедеско
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