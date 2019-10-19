- И у "Спартака" было много моментов, и у нас были моменты. В принципе, закономерный результат.
- Как вам "Спартак", что изменилось в их игре?
- Мы особо не уделяли время "Спартаку". Новый тренер, понятно, в какой футбол они будут играть. Больше от своей игры отталкивались. Они рассчитывали на контратаки, мало было позиционных атак. Думаю, на это больше ставку будут делать.
- У "Рубина" был кризис, спад. Сейчас начали выбираться потихоньку?
- Да. Было несколько неудачных игр, много пропускали, соперники создавали много моментов. У нас новая команда строится. С каждой игрой играем все лучше и лучше. Сегодня играли первым номером и больше моментов создавали.
- "Спартак" удивил?
- До этого при Кононове они больше в контроль играли, а сейчас больше на контратаках.
Дюпин: при Кононове "Спартак" больше в контроль играл, а сейчас на контратаках (видео)
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин после ничейного матча со "Спартаком" (0:0) отметил изменения в стиле игры команды после прихода Доменико Тедеско, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Фото: tatar-info
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»