Дюпин: при Кононове "Спартак" больше в контроль играл, а сейчас на контратаках (видео)

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин после ничейного матча со "Спартаком" (0:0) отметил изменения в стиле игры команды после прихода Доменико Тедеско, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

Фото: tatar-info

- И у "Спартака" было много моментов, и у нас были моменты. В принципе, закономерный результат.



- Как вам "Спартак", что изменилось в их игре?



- Мы особо не уделяли время "Спартаку". Новый тренер, понятно, в какой футбол они будут играть. Больше от своей игры отталкивались. Они рассчитывали на контратаки, мало было позиционных атак. Думаю, на это больше ставку будут делать.



- У "Рубина" был кризис, спад. Сейчас начали выбираться потихоньку?



- Да. Было несколько неудачных игр, много пропускали, соперники создавали много моментов. У нас новая команда строится. С каждой игрой играем все лучше и лучше. Сегодня играли первым номером и больше моментов создавали.



- "Спартак" удивил?



- До этого при Кононове они больше в контроль играли, а сейчас больше на контратаках.



