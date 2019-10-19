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"Спартак" не смог выиграть в РПЛ в 6 матчах подряд впервые с 2015 года

"Спартак" не смог выиграть в шестом матче чемпионата России подряд. После пяти поражений красно-белые сегодня сыграли на своем поле вничью с "Рубином" (0:0).

Последний раз столь длительная затяжная серия без побед в чемпионате России у "Спартака" была в 2015 году (с 2 мая по 26 июля). В ту серию вошли следующие матчи: "Спартак" - "Зенит" — 1:1, "Терек" - "Спартак" — 4:2, "Спартак" - ЦСКА — 0:4, "Спартак" - "Уфа" — 1:2, "Спартак" - "Амкар" — 3:3, "Спартак" - "Уфа" — 2:2.

В нынешнюю серию без побед вошли следующие матчи: "Спартак" - "Зенит" — 0:1, "Спартак" - "Урал" — 1:2, "Уфа" - "Спартак" — 1:0, "Спартак" - "Оренбург" — 1:2, "Краснодар" - "Спартак" — 2:1, "Спартак" - "Рубин" — 0:0.

Sport24.ru


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Теги: Спартак
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