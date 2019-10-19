Защитник "Урала" Вараздат Ароян прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:1) в 13-м туре РПЛ.
Победу клубу из Екатеринбурга, напомним, принес гол Арояна. После встречи главный тренер "Тамбова" Александр Григорян подал в отставку, а клуб ее принял.
"Мой гол отправил в отставку Александра Григоряна? Честно говоря, я об этом не думал. Я думал только о победе моей команды. Не думаю, что мой гол был причиной отставки Григоряна. Мы сегодня добились победы не только благодаря моему голу, это общая командная работа "Урала" и общая заслуга всей команды.
Александру Григоряну я желаю удачи и успехов в дальнейшем. Его "Тамбов" отлично играл", - цитирует Арояна Sport24.
Ароян: не думаю, что мой гол был причиной отставки Григоряна
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