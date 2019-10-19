Карпин: полкоманды из сборных не вернулись. Первый тайм - избиение младенца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причины разгромного поражения в матче против «Зенита» (1:6)

ФК "Ростов"

- Почему сегодня ничего не получилось? Потому что. Полкоманды со сборов не вернулось и всё. Спрашивали до игры, в каком состоянии они находятся, вот и увидели. Ни в атаке, ни в обороне – никто не был готов. Это хороший урок для нас. Надеюсь, нам на пользу пойдёт. Если так относиться к игре, такие счета будут у нас.



Предугадать такое развитие событий? Нет, конечно. Как тут предугадать?



Второй тайм понравился больше, чем первый при том, что пропустили тоже три. Хотя бы была какая-то контригра. Первый тайм это избиение младенца. Такое ощущение, будто игроки детско-юношеской школы против мужиков играли. Во втором тайме хоть что-то делали из того, что нужно было делать.



Может, разговор в перерыве подействовал. Но собраться после 0:4 было тяжело.



- Спорные пенальти как прокомментируете?



- Ну раз VAR был, надеюсь, всё посмотрели, - сказал Карпин в эфире «Матч Премьер»