- Мы сделаю хорошую работу и заслуженно победили. Мы сыграли в полную силу и показали нашу мощь. В одной игре может произойти что угодно. На данный момент мы сильнее. Дистанция большая, взяли три очка. Идеальный матч.
- Это твой второй хет-трик в чемпионате России.
- Да? Возможно. Я такой футболист... Я счастлив забить... Но стараюсь играть на команду. В сборной один Дзюба, здесь другой. Стараюсь быть полезным. Футбольный век недолгий. Получаю удовольствие, кайфую. Мы были единым целым, командой. У нас хорошая атмосфера, это нужно держать. Скоро Лига чемпионов.
Дзюба: футбольный век недолгий. Получаю удовольствие, кайфую
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Ростовом" (6:1).
Фото: ФК "Зенит"
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