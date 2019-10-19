Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после разгромной победы над "Ростовом" (6:1) в 13-м туре РПЛ рассказал о выборе состава на матчи, сделав акцент на вратарях.
"У нас играет тот, кто сильнее. Решения принимаю я. Независимо от позиции. Я могу советоваться с помощниками. Но окончательное решение за главным тренером. Именно он отвечает за результат.
Кержаков хорошо сыграл на Кубок. Хорошо сыграл в Екатеринбурге. Хорошо играл сегодня. Нам нужна здоровая конкуренция. Кто проявляет себя хорошо, тот получает место на поле", - цитирует Семака Sport24.ru.
Семак: "Зениту" нужна конкуренция
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