- Все ждали, что "Ростов" даст бой "Зениту", но боя не получилось. Почему?
- Да, я даже не ожидал, что "Ростов" завалится. Потому что до этого у них очень удачно все складывалось, и где-то команда стала почивать на лаврах. Успокоились - думали, что так и дальше пойдет. Тем более что до этого они выиграли у ЦСКА 3:1. Так что это уже была какая-то самоуспокоенность. Эта самоуверенность обернулась для ребят серьезными последствиями. Очевидно, что и тренеру не удалось полностью настроить свой коллектив на хорошую игру. Тем не менее в этом поражении нет никакой трагедии. Ничего страшного не случилось. Потому что команда у "Ростова" неплохая, и они у любого могут выиграть. Но нельзя успокаиваться. Для успеха все время надо накручивать себя.
- Теперь, наверное, Валерий Карпин устроит взбучку своей команде?
- Обязательно. Еще какую. Но после такой взбучки всегда потом идет хорошая игра.
- Артем Дзюба в этом матче прекрасно и забивал и ассистировал.
- Слишком легко ему все давалось в этой игре. Его в принципе никто не держал. Таких футболистов всегда кто-то определенно держит и отвечает за них. Дзюба - опасный игрок. Стало быть, нужно было выделить игрока, которого можно "разменять" на Дзюбу, не дать ему сыграть. Ничего сложного в этом нет. Но они почему-то так не сделали.
- По некоторой информации, в услугах Дзюбы заинтересован итальянский "Интер". Стоит ли ему уезжать в Европу?
- Нет, не стоит. По футбольным меркам, он уже человек в возрасте. Ему надо заканчивать играть только в "Зените". А в Европе он потеряется, его забудут. Здесь же он все время будет в фаворе и будет чувствовать себя уверенно.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: у "Ростова" все очень удачно складывалось, и команда стала почивать на лаврах
Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал результат центрального матча 13-го тура РПЛ "Зенит" - "Ростов" - 6:1.
Фото: cskanews.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»