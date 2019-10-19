Полузащитник "Зенита" Вильма Барриос прокомментировал победу над "Ростовом" в матче чемпионата России со счетом 6:1.
Барриос стал автором одного из голов в этой встрече.
"Тяжелый матч с прямым конкурентом за лидерство, поэтому мы были сконцентрированы с первых минут и смогли воспользоваться своими моментами, провели хороший матч и заслужили эту победу. Очень рад, что снова смог забить, первый мой гол пришелся на выездной матч, теперь наконец-то я смог отличиться в родных стенах, это особенно приятно.
Мы знали, что соперник любит играть с мячом, любит владеть мячом, контролировать игру, и поэтому одной из важнейших задач было чаще и больше прессинговать и прерывать движение мяча, не давать им распоряжаться свободно. Мы смогли с первой до последней минуты выдержать этот темп, поэтому достигли нужного результата", - цитирует Барриоса Sport24.ru.
Барриос: "Зенит" был сконцентрирован с первых минут и смог воспользоваться своими моментами
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»