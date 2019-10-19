"Спартак" не пустил журналистов "СЭ" на матч с "Рубином", выдав им билеты на "Джокера"

"Спартак" не пустил журналистов "Спорт-экспресса" на матч с "Рубином" (0:0).

Как сообщил журналист "СЭ" Игорь Рабинер, клуб выдал им билеты на "Джокера" вместо пропусков в ложу прессы.



"В связи с последними событиями между "Спартаком" и "СЭ" (думаю, уже все в курсе вчерашней обложки бумажной версии с Тедеско-Джокером), как мне многие сказали, лично Томас Цорн дал распоряжение не пускать всех журналистов "СЭ" в ложу прессы на матч с "Рубином". Но пресс-служба нашла изящный способ сделать так, чтобы по крайней мере на нее мы не держали никакого зла. Трем обладателям сезонных аккредитаций, пришедшим на игру, вместо пропусков в ложу прессы вручили… билеты на "Джокер".



Какой бы конфликтной ни была ситуация — всегда хорошо, когда люди проявляют здоровое чувство юмора. Кстати, фильм я еще не смотрел, так что предложение уместное, — а 0:0 при довольно хаотичной игре на "Открытие Арене" не позволяет сильно расстраиваться, что ее пришлось наблюдать по телевизору.



Ну и о самой обложке. Если бы я смотрел "Джокер" и сам, не с чьих-то слов, понимал все идеи и смыслы фильма, то смог бы высказаться более компетентно. Не видя же его, оценку дать сложно. Знаю только, что оскорблять Тедеско точно никто не хотел. Даже из прагматичных редакционных соображений — зачем, если с ним еще работать и работать, и к тому же эксклюзив "СЭ" он накануне дал?



Если бы решение было за мной, я бы на такое наверняка не пошел. Но я в принципе достаточно консервативен, а такая штука — заведомый риск. Коллеги рискнули, наверное, недооценив все возможные последствия. А дальше уже каждый оценивает обложку в соответствии со своим вкусом.



Вижу, что среди коллег мнения разделились. А резко против в основном болельщики "Спартака", которые не смотрели "Джокер" и восприняли обложку, что называется, в лоб. Но факт, что давно уже в спортивных медиа газета не вызывала таких обсуждений и эмоций. И если бы это была бездарная и недостойная обсуждений шняга — все бы просто равнодушно промолчали", — написал Рабинер в инстаграме.