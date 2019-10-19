Жена тренера "Зенита" Семака извинилась за откровенность своей книги: наркотики, тюрьма, убийства

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, извинилась за откровенность своей книги, предварительная дата выхода которой запланирована на 21 ноября.



"Истории про теплое детство, бунтарскую юность с обысками, наркотиками, тюрьмами и жуткими убийствами, про материнский опыт и самые сокровенные тайны. Прочти первым и заранее прости за откровенность. По-другому я не умею", — написала Анна в инстаграме, обращаясь к своим подписчикам.



Книга жены Семака получила название "Близость как способ полюбить себя и жизнь. The secret garden". Цена — 713 рублей. Количество страниц — 248, возрастное ограничение: 16+.

