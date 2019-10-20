"Оренбург" - "Крылья Советов": стали известны стартовые составы

"Оренбург" и "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на матч 13-го тура чемпионата России.



"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Чуканов, Деспотович.



Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Шкофлек, Галаджан, Фамейе.



"Крылья Советов": Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Соболев, Канунников.



Запасные: Овсянников, Полуяхтов, Лысцов, Терехов, Гынсарь, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Голенков, Кабутов, Киселев, Бурлак.