В матче 15-го тура молодежного первенства России ЦСКА на выезде обыграл "Уфу" (5:0).
Молодежное первенство
13 тур
Голы: Шудров, 6 (авто.), Тикнизян, 20, Востриков, 51, Тесленко, 53, Крачковский, 82
Уфа: Саитгареев (Мальцев, 62), Комендантов, Коновалов (Тимофеев, 70), Ильин (Извеков, 80), Машко, Гильманшин, Подгорнов (Евсюков, 46), Елисеев, Шудров (Герасимов, 80), Жугин, Колесников
ЦСКА: Зириков, Елеев (Савинов, 77), Тесленко, Ерохин, Савиных, Тикнизян (Конюхов, 65), Марадишвили (Дауров, 83), Аванесян (Шехов, 83), Янов (Пряхин, 77), Востриков (Яковлев, 74), Н'Диайе (Крачковский, 57)
Предупреждения: Тикнизян, 34, Жугин, 66
ЦСКА разгромил "Уфу" в матче молодежного первенства
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