Тедеско: зимой кардинальные изменения в "Спартаке" не потребуются

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что клубу не нужны будут серьезные усиления в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто с 22 января по 21 февраля 2020 года.

Фото: ТАСС