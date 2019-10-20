Д. Иванов: в первую очередь единый фонд должен помочь клубам ФНЛ

Бывший генеральный директор московского "Динамо" Дмитрий Иванов высказался об идеи создания единого фонда финансирования клубов, которую поддержал президент России Владимир Путин.
"Достаточно давно в Госдуме обсуждаются изменения в законодательстве, чтобы для компаний, которые помогают сотрудникам участвовать в спортивной жизни, делали налоговый вычет. Считаю, по такому же пути нужно пустить и развитие профессионального спорта.
То есть компании, которые будут вкладывать деньги в вышеупомянутый фонд, получат определенный налоговый вычет — из налога на прибыль, из налога на имущество или из налога на землю. При таком подходе фонд бы существовал вне зависимости от настроений той или иной корпорации: у компаний появляется реальный интерес перечислять в фонд деньги.
Как тратить деньги? Самая проблемная точка в нашем футболе — ФНЛ. Там клубам больше всего недостает средств — перелеты длинные, зарплаты у игроков уже немаленькие. Коммерческим компаниям клубы особо неинтересны. Средний бюджет клуба ФНЛ порядка 200 млн рублей. На основе примерно этой суммы должны формироваться гранты для клубов, например, в размере 100 млн рублей.
При этом необходимы обязательные параметры того, как расходовать эти 100 млн: не менее 10% на детский футбол, не более 20% - на трансферы, не более 30% - на зарплаты и т.д. Также в этом случае будет необходимо отказаться от привлечения любых других бюджетных средств — государство и так уже недобрало налогов из-за отчислений в фонд. В первую очередь фонд должен помочь клубам из первого дивизиона, а уже затем — заняться РПЛ и второй лигой, руководствуясь все теми же строгими правилами. И если грант для клуба ФНЛ — это 100 млн рублей, то для клуба РПЛ — 500 млн, а для клуба ПФЛ — 20 млн.
За счет работы фонда можно кардинальным образом изменить условия развития нашего футбола. При помощи фонда профессиональных клубов станет больше, соответственно больше будет рабочих мест, больше возможностей для развития наших футболистов. В футбол придут новые компании с новыми деньгами. Да, клубы должны быть готовы к серьезному внешнему контролю, но зато им наконец-то будет гарантирована стабильность", – написал Иванов в колонке для "СЭ".
Д. Иванов: в первую очередь единый фонд должен помочь клубам ФНЛ
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