Тедеско: для меня лимит на легионеров - это что-то новое

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.- У нас есть российские футболисты на каждую позицию, это не проблема. В конце концов, определяющим фактором является качество игрока. А оно есть как у местных ребят, так и у иностранцев. Да, конечно, для меня лимит - это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе. Потому что если начать игру с пятью российскими футболистами и предстоит вынужденная замена, то выпускать на поле можно будет только россиянина.- Ничего особенного, всё, как и везде. Календарь и распорядок такие же, всё очень похоже.