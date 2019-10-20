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Тедеско: для меня лимит на легионеров - это что-то новое

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

- В России вы столкнулись с лимитом на легионеров. Насколько ограничения мешают вам в работе, сужают выбор состава?

- У нас есть российские футболисты на каждую позицию, это не проблема. В конце концов, определяющим фактором является качество игрока. А оно есть как у местных ребят, так и у иностранцев. Да, конечно, для меня лимит - это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе. Потому что если начать игру с пятью российскими футболистами и предстоит вынужденная замена, то выпускать на поле можно будет только россиянина.

- А что вы нового открыли для себя в чемпионате России? Есть ли отличия от Германии?

- Ничего особенного, всё, как и везде. Календарь и распорядок такие же, всё очень похоже.

"Р-Спорт"


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Теги: Тедеско Спартак
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