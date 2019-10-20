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Шавло: Кубок "20 октября" значит, что мы помним о погибших фанатах "Спартака"

В воскресенье на полях академии "Спартак" им. Ф. Ф. Черенкова проходит ХII Кубок памяти "20 октября" — турнир, приуроченный к очередной годовщине со дня трагедии в "Лужниках" 20 октября 1982 года. Тогда на стадионе проходил матч Кубка УЕФА между "Спартаком" и голландским "Хаарлемом". По официальной версии в давке погибли 66 болельщиков московского клуба.

Бывший полузащитник сборной СССР и "Спартака" Сергей Шавло на турнире Кубка Памяти выступил с речью.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто собрался и участвует в этом турнире. Память передается из поколения в поколение. Этот турнир значит, что мы помним о погибших ребятах, они в наших сердцах. Хочу всем сказать, чтобы вы думали о том, что делаете, чтобы таких трагедий не повторялось", - цитирует Шавло Sport24.


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Теги: Шавло Спартак
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