Писарев: у "Спартака" нет целостной игры

Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев поделился впечатлениями от встречи 13-го тура с "Рубином" (0:0), которая стала первой для Доменико Тедеско на посту наставника москвичей.— Многие спартаковцы не готовы брать игру на себя, — отметил Писарев. — Часто у футболиста, владеющего мячом, просто не было "адреса". Партнеры не открывались, наоборот, прятались за соперниками. Некоторые даже не совсем уверенно обрабатывали мяч. Вот выпустили Мирзова во втором тайме — и он мгновенно оживил игру. Видно — этот парень ответственности не боится. А взять, к примеру, Бакаева. На старте сезона выглядел здорово, но в последних матчах не похож на себя. То ли в функциональную «яму» попал, то ли другая причина.— Ему непросто, каждый раз приходится перестраиваться — то на фланге играет, то впереди. К тому же нападающий — фигура зависимая, его надо кормить мячами из глубины. А у "Спартака" пока нет целостной игры и отлаженных взаимодействий между линиями. Вот по матчам сборной России против Шотландии и Кипра можно отметить, что наши футболисты хорошо открываются, подстраиваются друг под друга, играют в одно касание, делают забегания... В "Спартаке" этого не видно.