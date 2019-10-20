В матче 13-го тура чемпионата России "Крылья Советов" одержали победу над "Оренбургом" - 1:0.
Чемпионат России
13 тур
Гол: Антон, 18
"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов (Фамейе, 89), Алвеш, Мишкич, Рогич (Кулишев, 75), Аюпов, Чуканов, Деспотович.
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский (Голенков, 83), Мияйлович, Антон (Кабутов, 71), Канунников, Соболев (Тимофеев, 90+3).
Предупреждения: Канунников, 27, Рогич, 45, Алвеш, 56, Антон, 63, Рыжиков, 90, Аюпов, 90+3
Удаления: Анюков, 90+3
"Крылья Советов" в гостях обыграли "Оренбург"
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