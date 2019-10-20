Божович: люди, которые должны были успокоить ситуацию в матче с "Оренбургом", делали наоборот

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Оренбургом".



Напомним, в концовке матча игроки "Оренбурга" дважды требовали пенальти в ворота самарского клуба, однако судья не поставил на "точку". На 93-й минуте защитник "Крыльев" Александр Анюков получил красную карточку послы стычки с соперником. Также были удалены тренеры обеих команд - Миодраг Божович и Владимир Федотов.



"Сегодня удача была на нашей стороне. Мы одержали важную победу. Надо было успокоить ситуацию. Но люди, которые должны были это делать, этого не делали. Делали наоборот. И арбитры, и другие. Что арбитр может сделать - там толпы народу. Он просто не видит, кто что делает.



За что меня удалили? За то, что покинул тренерскую зону", - сказал Божович.