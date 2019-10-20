В матче 13-го тура чемпионата России "Уфа" дома сыграла вничью с ЦСКА - 1:1.
Чемпионат России
13 тур
Голы: Ахметов, 26, Кротов, 83
"Уфа": Беленов — Сухов, Пуцко, Терентьев (Круговой, 68), Табидзе, Недельчару — Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 74) — Бизяк, Вомбергар (Кротов, 62).
ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов — Ахметов (Бистрович, 78), Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон — Чалов (Бийол, 62).
Предупреждения: Терентьев, 41, Фомин, 66
"Уфа" и ЦСКА не выявили победителя
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