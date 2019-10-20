ЦСКА прыгнул на те же грабли. Евсеев снова не дал москвичам победить

«Уфа», как и при дебюте своего главного тренера, проигрывала красно-синим, но всё-таки расквиталась. Команда Гончаренко опять слишком рано решила, что три очка уже в кармане

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Нестабильный ЦСКА перед прошлым туром оказался в приятной ситуации. Пусть команда Гончаренко намертво проваливала Лигу Европы, зато было пять побед подряд в чемпионате и первое место. Но «Ростов» оказался, как любит выражаться наставник ЦСКА, холодным душем. Южане чуть было не победили на выезде крупно и достаточно поиздевались над размазанным соперником.А впереди была уфимская гроза топов. Евссев в этом сезоне уже побеждал и Семака, и Карпина, и (немудреное, правда, дело) Кононова. С командами более высокого класса «Уфа» играла намного удачнее.Хотя бывает ли просто в «Уфе», учитывая хотя бы тот же искусственный газон, приноровиться к которому сразу получается далеко не у всех.Несмотря на то, что Обляков и Дивеев с уфимским покрытием знакомы отлично, какое-то время гостям на раскачку потребовалось. Хотя, скорее всего, ЦСКА даже и не пытался тянуть на себя инициативу. Это не имело особого смысла для и так вечно уставшей команды в матче против андердога. Тот же «Локомотив» наглядно продемонстрировал в пятницу с «Ахматом», насколько уверенно и без лишних движений можно держать сословную границу.Правда, у ЦСКА не настолько опытная и слаженная защита (в старте с Магнуссоном и Дивеевым вышел Карпов), поэтому это было рискованнее. Но за первую часть тайма «Уфа» так ничего и не добилась, кроме лишь потенциально опасных подач. Защитники ЦСКА не без труда, но справлялись, а затем москвичи прагматично бежали в контратаки. Так получалось гораздо лучше, чем через позиционные наступления перед оборонительной командой, чуть ли не полностью садящейся в штрафную.Их прошло всего несколько, но этого хватило, чтобы ЦСКА забил, наверное, самый красивый мяч этого тура. Чалов бросил на Влашича, хорват идеально отмерил вдоль штрафной – и Ахметов эффектно закончил.



Уверенный и породистый гол стал первой наградой для команды Гончаренко, который в кои-то веки решил действовать в эконом режиме, а не снаряжать эскадрон в бесконечный прессинг. Через несколько минут Фернандес мог сделать счёт 2:0, но махнул выше створа. А уже на последний минутах перед перерывом у ЦСКА начались проблемы.



Дивеев, например, проиграл борьбу Оливье Тиллю, вследствие чего «Уфа» не сравняла только из-за невезения. Остальное было из разряда более мелких происшествий, но раньше контролирующий игру ЦСКА не допускал и такого: Ахметов и Обляков не очень торопливо размышляли внутри собственной штрафной и едва не привозили.



Куда острее пошло, когда игроки отдохнули. ЦСКА понял, что такими темпами можно убаюкать и самих себя, начал коллективно двигаться вперёд, но это не привёло ни к чему хорошему. Возможность забить, например, была у Влашича, только вот хорошие моменты возникали всё равно после быстрых выпадов.





У хозяев было несколько опасных проникновений, но акцентированными ударами они не заканчивались. Неприятный подарок Магнуссон преподнёс Акинфееву: после совершенно неуместной передачи вратарю пришлось соревноваться в скорости с Бизяком. Дальше пошло уже не так приятно: капитану ЦСКА пришлось спасать после выстрелов Кругового и Кротова. Оба вышли на замену уже после перерыва.Фёдор Чалов, который в последнее время очень сильно сбавил, вновь не отметился: Гончаренко убрал его по ходу второго тайма. На роль вожака претендовал Влашич. Он не только сделал голевую передачу на единственный мяч, но и организовал целый ряд классных контратак.Но чем ближе был финальный свисток, тем дальше задвигали на футбол красно-синие. ЦСКА всё меньше бегал даже в контратаки и предпочитал спокойно убивать время. Сами знаете, как это карается по спортивным законам. Прошлой весной «Уфа» отыгралась с 0:2 против этого же соперника. Урок пионеротряд, видимо, не усвоил - и пропустил за десять минут до финального свистка.



Как и урок по поводу стандартных положений - очередной провал обороны красно-синих в этом сезоне .



ЦСКА, конечно, ринулся исправлять собственные ошибки, но завестись, когда ты уже простоял около половины тайма на месте, практически невозможно. Особенно когда соперник огрызается, а вместо поля - синтетика.



Мы не так давно говорили о том, что команда Гончаренко с прошлой весны регулярно повторяет собственные ошибки, а учится ЦСКА на них только на словах главного тренера. Очередной симптом даёт ещё более ясное впечатление, что внутри московской команды не всё в порядке.



А топовая команда РПЛ вновь не смогла победить в Уфе и опять забила на последних минутах. Может, ЦСКА стоит порадоваться ничьей, учитывая, как отсюда уезжали «Зенит» и «Ростов»?





Чемпионат России, 13 тур



«Уфа» - ЦСКА 1:1



Голы: Ахметов, 26, Кротов, 83

Беленов — Сухов, Пуцко, Терентьев (Круговой, 68), Табидзе, Недельчару — Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 74) — Бизяк, Вомбергар (Кротов, 62).Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов — Ахметов (Бистрович, 78), Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон — Чалов (Бийол, 62).Терентьев, 41, Фомин, 66