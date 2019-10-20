Гончаренко: какой уже раз нужно отметить, что мы не очень играем на стандартах

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью против "Уфы" (1:1)

Фото: ПФК ЦСКА

- Всё-таки мы контролировали игру. Это касается первого тайма, начала второго. Хотелось бы, чтобы бы мы лучше сыграли в тех быстрых атаках, которые у нас были. К сожалению, не реализовали те выходы, которые Влашич у нас разгонял. После того, как пропустили, пробовали изменить ситуацию, но не удалось.



Какой уже раз нужно отметить, что мы не очень удачно играем на стандартных положениях. У нас появляются моменты, когда доигрываем стандарты. Мы должны постараться устранить [этот момент].



- Что случилось последние 20 минут?



- В любом случае когда 1:0, ты пытаешься додержать где-то. Но в тех моментах, когда мы могли выходить, мы должны были побыстрее сыграть.



Выход Карпова? Если мы его предпочли, значит, этот вариант был более предпочтительным. Он заслужил это путём тренировок и игрой в контрольной встрече.



Игра была после встреч сборных, теперь надо подтянуться. Важно было выиграть, но это не всегда получается. Команда становится лучше. Встреча против "Ференцвароша"? Думаю, мы готовы к матчу, уже разобрали соперника, но это будет тяжёлая игра.



Проблема вторых таймов? Учитывая нашу схему, группа атаки проделывает очень большой объём работы и не всегда нам удается закрывать фланги. Соперник приближается к нашей половине поля, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info