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Евсеев: поле? Для футболистов неудобно, для зрителей неприятно, но для специалистов - положено

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничью против ЦСКА (1:1) и объяснил состояние башкирского поля
Фото: ФК "Уфа"
- Почему Сухов появился слева? Потому что Терентьев появился на правом фланге. Сухов перешёл. Круговой был в сборной, поэтому выбрали такой состав. Он вышел по ходу матча, мы поменяли позиции, а Даниил сделал то, чего от него требовали. Играл активно, бил по воротам. Это хорошо, что у нас есть конкуренция.

Мы и в первом тайме неплохо играли. Соперник нас поймал на быстрой атаке, мы уже почти вернулись, но тактически правильно сыграть в опорной зоне не получилось, из-за чего прошлая голевая передача. У нас были моменты, у соперника они были: обе команды старались использовать быстрые атаки. Была открытая игра.

Когда команда набирает очки (одно или три), я считаю, это всегда движение вперёд.

- Что сказали Круговому перед тем, как он подал штрафной?

- Я ему сказал, подавай на ближнюю. Ну мы мяч и забили.

Сказалось ли качество поля? Да. Та же ситуация, с которой мы столкнулись в начале сезона, когда приезжала комиссия и заставила засыпать крошку в соответствии с европейскими стандартами, была и в перерыве. Для футболистов неудобно, для зрителей неприятно, но для специалистов - положено, так положено. Мы стараемся подчиниться.


Фото: twitter.com/danilaignatov

Как получилось, что праздновал гол с резервным судьёй? Мы забили, а он у меня под рукой оказался. Он спрашивал меня, какая разница, с какого места подавать штрафной. Я отвечал, что большая.

Кротов давно в "Уфе", все знают, что он заслуживает выходить на поле. В начале сезона он практически не играл, но тренировался, то в сентябре он начал играть практически все игры. Доволен ли Вобмергаром? Он вышел с первых минут, так что [всё хорошо]. Если бы были какие-то проблемы в тренировчном процессе, он бы не появился в старте. Связка делала своё дело, была мобильной, дополняла друг друга.

Вадим Карпов слабое место ЦСКА? Мы отмечали этот момент, но он для нападающих. Был план для Тилля и Вомбергара нагрузить этого игрока. Но у него была подстраховка - Дивеев, Фернандес. То, что мы планировали, у нас всё получилось. За исключением пропущенного мяча, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Евсеев Уфа ЦСКА
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