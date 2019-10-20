» » Газизов: лучше иметь хорошее искусственное поле, чем плохое натуральное

Газизов: лучше иметь хорошее искусственное поле, чем плохое натуральное

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1).

"По тому, как складывался матч, хорошо, что отыгрались. Это эмоциональный подъём. Не дали много создать ЦСКА, во втором тайме выглядели лучше, заработали гол. Акинфеев много помогал ЦСКА сегодня, ничья — закономерный результат.

Хочу отдельно сказать спасибо болельщикам, они основная наша сила, гнали команду. Ещё хочу поздравить Азамата Засеева, его супругу и близких с рождением сына. Кротов его тоже поздравил после гола, так как они друзья.

Что касается претензий по полю, то не было много крошки. Погода такая, что неделю назад мы включили подогрев, может, из-за этого так кажется. Мы действуем согласно рекомендациям РФС, мы ничего не подсыпали. Возможно из-за подогрева поле стало мокрым, стало скользить, но оно ровное.

Во всём мире играют на искусственных полях. Не надо вешать лапшу, что так не должно быть. Это неправильно. Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное", - цитирует Газизова "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Газизов Уфа ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Летом "МЮ" выделит на трансферы 350 млн евро
"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью 6
Аленичев: не ожидал, что болельщики "Спартака" готовы к ударам ниже пояса 3
"Монако" без Головина вырвал победу у "Ренна"
"Ливерпуль" потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с "МЮ"
На стадионе "Динамо" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
Губернатор Ростовской области: теперь мы знаем, сколько нужно забить "Зениту" во втором круге 4
Газизов: лучше иметь хорошее искусственное поле, чем плохое натуральное
Болельщик на парашюте спустился на поле во время матча "Сассуоло" - "Интер"
Слуцкий: я не обращаю внимания не рекорды
Дичь в Туле: Мешков назначил 3 пенальти и удалил игрока "Сочи". Неужели всё по делу? 5
Грушевский: в РПЛ две беды: "Тамбов", играющий в Саранске, и "Уфа", играющая на засра***** газоне
"Арсенал" дома сыграл вничью с "Сочи", пробив три пенальти 15
Аленичев: возможно, Моуринью просто не видел, как воплотить с "МЮ" свою философию
Масалитин: не думаю, что ЦСКА в этом сезоне является претендентом на чемпионство 1
"Динамо" и "Краснодар" назвали стартовые составы
Джанаев в матче с "Арсеналом" отразил два пенальти из трех
Цорн - о трагедии в "Лужниках": о таких моментах нельзя забывать
Федотов: главный арбитр сказал мне, чтобы я лично пошел разбираться с Божовичем
Зуев: Тедеско удивил стартовым составом на матч с "Рубином"
Евсеев: поле? Для футболистов неудобно, для зрителей неприятно, но для специалистов - положено 1
Евсеев - о праздновании гола с судьей: он у меня под рукой оказался (видео) 3
Беленов: наше поле - худшее в РПЛ. И не искусственное, и не настоящее 1
Гончаренко: какой уже раз нужно отметить, что мы не очень играем на стандартах 5
Аленичев дал совет Кононову 5
Главный тренер "Партизана" призвал фанатов воздержаться от расизма
Анюков извинился перед тренерским штабом "Оренбурга" и Чукановым 2
ЦСКА прыгнул на те же грабли. Евсеев снова не дал москвичам победить 22
"Уфа" и ЦСКА не выявили победителя 23
"Арсенал" - "Сочи": стали известны стартовые составы
Все новости