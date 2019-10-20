Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал разгромное поражение местного клуба "Ростов" от "Зенита" (1:6).
"Такие матчи, как вчера, ломают только слабаков. Игра в Питере должна дополнительно мотивировать команду и сплотить болельщиков. У нас все впереди, в том числе и другие матчи, и матч второго круга с "Зенитом" на "Ростов-Арене". Теперь мы точно знаем, сколько нужно забить в той игре", - цитирует Голубева Sport24.ru.
Губернатор Ростовской области: теперь мы знаем, сколько нужно забить "Зениту" во втором круге
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