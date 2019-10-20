Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал сложившуюся ситуацию в клубе.
— Со стороны ваше расставание с родным клубом выглядело драматично. Примерно как у Олега Кононова совсем недавно. В другом сценарии, конечно, но тот еще нервяк.
— У коллеги ситуация хуже. Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение.
— Как с этим злом бороться? Или в случае со "Спартаком" всякая борьба с фанатским прессингом теряет смысл?
— Наверное, клуб должен работать с болельщиками. Почему мы не видим крайностей в ЦСКА? ЦСКА проиграл "Лудогорцу" 1:5, но я не слышал, чтобы болельщики оскорбляли Гончаренко. Не было негатива со стороны руководства, никаких интервью не было. Внешнее спокойствие. Но внутри, понятно, идут разговоры и делаются дела, потому что поражение, мягко говоря, неприятное, руководство вправе интересоваться у тренера, что, как и почему. Но внешне, повторяю, все спокойно. А в "Спартаке"?
— Во все времена — за исключением золотой эпохи Романцева.
— Есть болельщики, которые понимают футбол так: "Спартак" должен выигрывать всегда! Многие люди до сих пор живут в середине 90-х, когда мы действительно редко проигрывали.
Но пришли другие времена. Посмотрите, как выросли многие команды! «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», тот же «Арсенал» — почему болельщики считают, что «Спартак» не имеет права быть даже вторым? Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, красно-белые.
Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками. Собирайтесь чаще, говорите больше, будьте ближе, болейте громче, но дальше так продолжаться не может. Сейчас в команде новый тренер, и где гарантии, что у него пойдет в России как по маслу? "Кого привели, долой иностранца, чемодан, пиджак, домой"?
"Матч ТВ"
Аленичев: не ожидал, что болельщики "Спартака" готовы к ударам ниже пояса
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