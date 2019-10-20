"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью

В матче 13-го тура чемпионата России "Динамо" и "Краснодар" не выявили победителя - 1:1.



Чемпионат России



13 тур



Голы: Морозов, 3 - Мартынович, 35.



"Динамо": Шунин, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски (Кардозу, 82), Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Игбун.



"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов, 72), Намли (Фернандеш, 67), Вильена, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76).



Предупреждения: Спайич, 17, Берг, 32, Игбун, 33, Рыков, 45+1, Каборе, 54, Нойштедтер, 72, Рауш, 81, Сулейманов, 87.