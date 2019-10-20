» » "Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью

В матче 13-го тура чемпионата России "Динамо" и "Краснодар" не выявили победителя - 1:1.

Чемпионат России

13 тур

Голы: Морозов, 3 - Мартынович, 35.

"Динамо": Шунин, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски (Кардозу, 82), Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Игбун.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов, 72), Намли (Фернандеш, 67), Вильена, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76).

Предупреждения: Спайич, 17, Берг, 32, Игбун, 33, Рыков, 45+1, Каборе, 54, Нойштедтер, 72, Рауш, 81, Сулейманов, 87.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Динамо Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Летом "МЮ" выделит на трансферы 350 млн евро
"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью 6
Аленичев: не ожидал, что болельщики "Спартака" готовы к ударам ниже пояса 3
"Монако" без Головина вырвал победу у "Ренна"
"Ливерпуль" потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с "МЮ"
На стадионе "Динамо" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
Губернатор Ростовской области: теперь мы знаем, сколько нужно забить "Зениту" во втором круге 4
Газизов: лучше иметь хорошее искусственное поле, чем плохое натуральное
Болельщик на парашюте спустился на поле во время матча "Сассуоло" - "Интер"
Слуцкий: я не обращаю внимания не рекорды
Дичь в Туле: Мешков назначил 3 пенальти и удалил игрока "Сочи". Неужели всё по делу? 5
Грушевский: в РПЛ две беды: "Тамбов", играющий в Саранске, и "Уфа", играющая на засра***** газоне
"Арсенал" дома сыграл вничью с "Сочи", пробив три пенальти 15
Аленичев: возможно, Моуринью просто не видел, как воплотить с "МЮ" свою философию
Масалитин: не думаю, что ЦСКА в этом сезоне является претендентом на чемпионство 1
"Динамо" и "Краснодар" назвали стартовые составы
Джанаев в матче с "Арсеналом" отразил два пенальти из трех
Цорн - о трагедии в "Лужниках": о таких моментах нельзя забывать
Федотов: главный арбитр сказал мне, чтобы я лично пошел разбираться с Божовичем
Зуев: Тедеско удивил стартовым составом на матч с "Рубином"
Евсеев: поле? Для футболистов неудобно, для зрителей неприятно, но для специалистов - положено 1
Евсеев - о праздновании гола с судьей: он у меня под рукой оказался (видео) 3
Беленов: наше поле - худшее в РПЛ. И не искусственное, и не настоящее 1
Гончаренко: какой уже раз нужно отметить, что мы не очень играем на стандартах 5
Аленичев дал совет Кононову 5
Главный тренер "Партизана" призвал фанатов воздержаться от расизма
Анюков извинился перед тренерским штабом "Оренбурга" и Чукановым 2
ЦСКА прыгнул на те же грабли. Евсеев снова не дал москвичам победить 22
"Уфа" и ЦСКА не выявили победителя 23
"Арсенал" - "Сочи": стали известны стартовые составы
Все новости