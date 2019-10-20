Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о немецком специалисте Доменико Тедеско, который возглавил "Спартак".
"Работать в чужом чемпионате не так просто, по себе знаю. Тут ему надо быстренько понять, куда он попал и что от него требуется. И самое главное — понять, что нельзя делать. Надо оставить его немного в покое. Он посмотрел уже игроков в матче с "Рубином". Для него было бы правильно сейчас посмотреть на все своими глазами. Дай бог пересечемся, посоветуем, что надо. Но пока контакта у меня с ним не было", — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Черчесов: самое главное для Тедеско - понять, куда он попал и что нельзя делать
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