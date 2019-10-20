Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал ничейный результат в матче против "Рубина" в 13-м туре РПЛ.
Этот матч стал для нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско дебютным на своем посту.
"Да, возможно, ничья с "Рубином" не тот результат, на который рассчитывал "Спартак". Но, я считаю, что прошло слишком мало времени, чтобы всерьез судить о работе Тедеско. Я желаю ему удачи, потому что если она будет, то это будет хорошо и для "Спартака", - цитирует Рианчо Sport24.
Рианчо: прошло слишком мало времени, чтобы всерьез судить о работе Тедеско
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