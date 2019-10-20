Поводом для обращения к теме футбола стал звонок женщины во время передачи "Беседы с батюшкой", которая рассказала, что ее муж после многих лет пьянства решил покончить с собой.
"Всю жизнь — "Зенит", "Спартак"… А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что — жизнь, что ли? От "Зенита" до "Спартака".
Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только "Зенит", "Спартак", — сказал Смирнов в эфире телеканала "Союз", передает Интерфакс.
В РПЦ раскритиковали футбольных фанатов
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался по поводу российских мужчин, которые являются фанатами футбола.
Фото: РИА Новости
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