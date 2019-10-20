Комбаров: потолкались игроки "Крыльев" с футболистами "Оренбурга" — для зрелищности только в плюс

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров после матча 13-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0) подвел итоги игры и прокомментировал потасовку между футболистами двух команд в концовке встречи.



"Тяжелая игра была, искусственное поле, соперник тоже хорош, хорошо мотивирован. Но мы тоже были хорошо мотивированы и понимали, насколько важна для нас эта игра. Вышли и отдались полностью.



Это футбол. Бывают такие моменты со стычками. Игра была очень эмоциональной, и мы понимали, что самое главное — 3 очка. Потолкались, ничего страшного. Думаю, для болельщиков, для зрелищности это наоборот было только в плюс", — сказал Комбаров в интервью клубной пресс-службе.