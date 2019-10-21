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Уткин — ветеранам "Спартака": не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен?

Известный блогер Василий Уткин высказался о критике в адрес нового главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско со стороны ветеранов клуба.

"Мне кажется интересным то, как на этой неделе о Тедеско заговорили ветераны. Ветераны самые разнообразные. Те, кто упорно доживает свой век – дай бог здоровья, Михаил Гершкович – глава Объединения отечественных тренеров по футболу. Поразительная организация, которая ничего до сих пор не сделала ни для просвещения, ни для помощи молодым тренерам. А только время от времени делает то, что в русском языке называется словом "говниться". Сказал пару слов Егор Титов.

Все они были недовольны тем, что как это так – Тедеско всего полтора года проработал в "Шальке" и сейчас почему-то получает "Спартак". Вместо того чтобы посмотреть на своих тренеров, которые рядом находятся. Давайте тогда скажем прямо – в "Шальке" работают просто идиоты. Ну дебилы работают в "Шальке". Послушайте, человек пришёл в этот клуб вообще никем. Вот так вот они его взяли, да. Он и на контракте продолжал находиться. А теперь мы говорим, что его бог знает откуда позвали в "Спартак". Вам не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен? "Спартак"-то где находится в Европе, как вы думаете? Имя громкое, ну и что? "Спартак" когда-нибудь занимал второе место в Бундеслиге? Я думаю, что нет", — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.


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Теги: Уткин Спартак Тедеско
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