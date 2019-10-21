17-летний игрок "Рубина" Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения

Хорошие новости! ??



Славу перевели из реанимации в палату хирургического отделения! https://t.co/6YiAdqq9kR — «Рубин» Казань (@fcrk) October 21, 2019

Защитник молодежной команды "Рубина" Вячеслав Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения, сообщает пресс-служба казанского клуба.18 октября Фомин получил тяжелую травму в матче мололежного первенства против "Спартака": 17-летний игрок "Рубина" в борьбе упал на колено соперника и покинул поле. По пути в аэропорт Фомину стало плохо. Врачи вызвали машину скорой помощи, в которой игроку сделали срочную операцию.В итоге у Фомина диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Спустя некоторое время спортсмен был выведен из медикаментозной комы, а накануне футболиста сняли с аппарата искусственной вентиляции легких."Хорошие новости! Славу перевели из реанимации в палату хирургического отделения!" — гласит сообщение пресс-службы "Рубина" в твиттере.