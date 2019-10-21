» » 17-летний игрок "Рубина" Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения

17-летний игрок "Рубина" Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения

Защитник молодежной команды "Рубина" Вячеслав Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения, сообщает пресс-служба казанского клуба.

18 октября Фомин получил тяжелую травму в матче мололежного первенства против "Спартака": 17-летний игрок "Рубина" в борьбе упал на колено соперника и покинул поле. По пути в аэропорт Фомину стало плохо. Врачи вызвали машину скорой помощи, в которой игроку сделали срочную операцию.

В итоге у Фомина диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Спустя некоторое время спортсмен был выведен из медикаментозной комы, а накануне футболиста сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

"Хорошие новости! Славу перевели из реанимации в палату хирургического отделения!" — гласит сообщение пресс-службы "Рубина" в твиттере.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рубин Фомин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Краснодар" без слов пожаловался на работу судьи в матче с "Динамо"
«Зенит» оторвался за всех: сборная лучших игроков 13-го тура
Есипов: в 1996 году "Ротор" упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди
17-летний игрок "Рубина" Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения
По делу о расизме в отменённом матче Кубка Англии арестованы два человека
Лэмпард: Жиру не должен быть доволен своим положением в "Челси"
Вейналдум допустил, что "Ливерпуль" повторит легендарное достижение "Арсенала"
Уткин — ветеранам "Спартака": не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен? 5
Жардим — о победе над "Ренном" без Головина: это очень хорошая новость для "Монако"
Уткин: Кононов – обманщик, буду относиться к нему хуже, чем к пустому месту 12
Перес обсудил с Моуринью возможное возвращение в "Реал" 1
Нападающий "Шеффилд Юнайтед" задержан за вождение в нетрезвом виде перед игрой с "Арсеналом"
Комбаров: потолкались игроки "Крыльев" с футболистами "Оренбурга" — для зрелищности только в плюс
Каррера — в числе трех кандидатов на пост главного тренера "Дженоа"
Заболотный обратился к болельщикам "Сочи" после матча с "Арсеналом"
Клубный чемпионат мира 2021 года может пройти в Китае
Кин: противны игроки "МЮ", которые обнимаются и целуются с футболистами "Ливерпуля"
Источник: Зидана уволят, если "Реал" проиграет "Галатасараю" в ЛЧ
Сергей Петров провел 200-й матч за "Краснодар"
Пиоли: игроки "Милана" заплатили за собственную щедрость
Наингголан посвятил 1-й гол в сезоне больной раком жене 1
Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера 4
Черчесов: не нравится, что кто-то себе делает поблажки. Если так продолжится, назову фамилии 5
"Моя жирная свинья". Зе Луиш жестко подшутил над своей русской девушкой 10
В РПЦ раскритиковали футбольных фанатов 16
"Гэлакси" Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS, где сыграет с "Лос-Анджелесом" Велы
Бубнов: 3-е место в таблице РПЛ реально отражает силу нынешнего "Краснодара" 2
"Динамо" - "Краснодар": фотоотчет встречи
Тренер "Динамо" рассказал о состоянии Филиппа, Шунича и Н’Жи
Черчесов рассказал, почему не сбреет усы после чемпионата Европы 1
Все новости