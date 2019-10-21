Кто лучший игрок тура?

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«Зенит» оторвался за всех: сборная лучших игроков 13-го тура

В довольно сдержанном и богатом на ничьи туре единственный яркий результат подарили петербуржцы, но про остальные матчи мы тоже не забыли.