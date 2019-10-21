» » «Зенит» оторвался за всех: сборная лучших игроков 13-го тура

«Зенит» оторвался за всех: сборная лучших игроков 13-го тура

В довольно сдержанном и богатом на ничьи туре единственный яркий результат подарили петербуржцы, но про остальные матчи мы тоже не забыли.
Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»)

Тут двух мнений быть не может, двух спасённых пенальти было бы достаточно, но Сослан тащил ещё и с игры и спас для «Сочи» ничью. На счету Джанаева 3 взятых пенальти из 4-х за 2 тура: если в плей-офф Евро нашим доведётся исполнять серию 11-метровых, Черчесову надо вспомнить об опыте ван Гала и выпустить на неё спеца. В поездке Джанаева на Чемпионат при отсутствии травм уже никто не сомневается.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Новичок с первых же матчей играет результативно: к провокации автогола в ворота «Бенфики» он добавил уже полноценные гол и голевую передачу: сперва Вячеслав отлично навесил на Дзюбу, а во втором тайме дождался ответки.



Александр Мартынович («Краснодар»)

Гости ничего не могли поделать с обороной «Динамо» после быстро пропущенного гола, пока центрдэф не пришёл в чужую штрафную и не замкнул подачу Дмитрия Стоцкого с углового.

Джемал Табидзе («Уфа»)

Лучшим игроком матча на ужасном поле «Нефтяника» был признан Никола Влашич, заявивший, что не заслужил этой награды. Действительно, логичнее было бы отдать приз кому-то из довольных ничьей уфимцев. Например, сделавшему чёткую голевую скидку на Кротова Табидзе.

Григорий Морозов («Динамо»)

Да, автор гола бело-голубых играл справа, но там место застолбил Караваев. Помня о прошлом Григория на левом фланге, в символической сборной условно сдвинем его туда и отметим хорошие действия в игре с «Краснодаром» – от отсутствия Паршивлюка «Динамо» точно не страдало.

Полузащитники

Александр Ломовицкий («Арсенал»)

В принципе, бывший вингер «Спартака» может претендовать и на место в сборной неудачников, он не забил решающий пенальти. Но нельзя игнорировать, что Ломовицкий заработал два 11-метровых, один из которых забил, а также вынудил удалиться Кудряшова. В большинстве туляки должны были забивать и с игры.

Александр Коломейцев («Локомотив»)

Очень радостно наблюдать возвращение этого трудолюбивого игрока, который часто остаётся в тени, после тяжёлой травмы. Первый гол Александра за 2 года – награда за тот путь, который он преодолевал, пока про него все успели позабыть.

«Зенит» оторвался за всех: сборная лучших игроков 13-го тура

Вильмар Барриос («Зенит»)

Петербуржцы доминировали в центре поля и полностью переиграли хвалёное ростовское трио, а Барриос приправил успех ещё и забитым голом на последних минутах.

Паул Антон («Крылья Советов»)

Не сказать, что румын провёл блестящий матч, но он сделал главное. Антон нанёс всего 2 удара, один из которых оказался голевым, другой – пришёлся в штангу. Игроки «Оренбурга» Алвеш, Рогич и Деспотович втроём ударили 18 раз – ну и?

Нападающие

Владимир Ильин («Урал»)

Екатеринбуржцы провели очень странный и инертный матч в Саранске, но в итоге сняли Александра Григоряна стараниями своего нападающего: сперва его удар привёл к голу сразу, а через 3 минуты на добивании удачно сыграл Ароян.

Артём Дзюба («Зенит»)

Когда капитан сборной хорошо настроен, возникает чёткое ощущение, что он перерос уровень РПЛ и, по крайней мере в домашних матчах, может делать что хочет. А передать очередной привет тренеру «Ростова» он очень хотел.

«3+2» за один матч. Дзюба эпично отомстил Карпину


Тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Гостевыми победами над ЦСКА и «Локомотивом» «Ростов» вроде бы показал способность противостоять любой команде РПЛ, но вместо битвы лидеров в Петербурге получилось, по выражению Валерия Карпина, «избиение младенца».

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», твиттер РПЛ


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Теги: Зенит Сборная тура Дзюба
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