"Краснодар" без слов пожаловался на работу судьи в матче с "Динамо"

"Краснодар" опубликовал в своем твиттере видео спорного момента в концовке игры 13-го тура против "Динамо" (1:1). Клуб без слов обратил внимание на этот момент, прокомментировав его лишь многоточием.