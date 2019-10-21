"Краснодар" без слов пожаловался на работу судьи в матче с "Динамо" "Краснодар" опубликовал в своем твиттере видео спорного момента в концовке игры 13-го тура против "Динамо" (1:1). Клуб без слов обратил внимание на этот момент, прокомментировав его лишь многоточием. ... pic.twitter.com/lmuIApp8q4— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 21, 2019 Встречу "Краснодар" — "Динамо" судила бригада во главе с Михаилом Вилковым. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 12:13 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Краснодар Динамо Вилков Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5