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"Краснодар" без слов пожаловался на работу судьи в матче с "Динамо"

"Краснодар" опубликовал в своем твиттере видео спорного момента в концовке игры 13-го тура против "Динамо" (1:1). Клуб без слов обратил внимание на этот момент, прокомментировав его лишь многоточием.


Встречу "Краснодар" — "Динамо" судила бригада во главе с Михаилом Вилковым.


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Теги: Краснодар Динамо Вилков
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