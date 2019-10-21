Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева в матче 13-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" (0:1).
"Оценки судей мы не разглашаем, это закрытая информация. Представители "Оренбурга" не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор, я с ним согласен.
По поводу эпизодов в конце матча, судья смотрел за действующими лицами. Он поступил абсолютно правильно. Вынес наказание тем людям, которые принимали активное участие. Комментировать не могу, все материалы будут переданы в КДК.
Красная карточка Анюкова абсолютно по делу. Меру наказания тренеров определит КДК. По моему мнению, было достаточное количество красных карточек.
Свободный удар назначать не следовало, а то, что произошло дальше — это уже другой эпизод.
На 85-й минуте арбитр обязан был назначить одиннадцатиметровый удар и показать желтую карточку Анюкову. По поводу руки Никиты Чернова, мяч шел от своего партнера по команде, рука была не выше уровня плеча. Нормальная ситуация, матч должен продолжаться", — сказал Егоров "Чемпионату".
Егоров прокомментировал судейский скандал в матче "Оренбург" — "Крылья Советов"
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